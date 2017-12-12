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Buradasınız : » » Ankara'da su tarifesine yüzde 5 indirim

Ankara'da su tarifesine yüzde 5 indirim

Ankara Büyükşehir Belediyesi su tarifelerinde yüzde 5 indirim kararı aldı.

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Ankarada su tarifesine yüzde 5 indirim

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin 16 ilçede su tarifelerinde farklı kalemlerde indirim kararı aldığını bildirildi.

Belediye Meclisine gelen indirime ilişkin önerge, tüm partilerin oy birliğiyle kabul edildi.

İndirim kararı alınan konular ise,

Açma kapama işlemi yapılan abonelerden alınan 21,5 liralık ücretin, yaklaşık yüzde 30 indirim yapılarak 15 liraya, Bütünşehir Yasası ile bağlanan ilçelerde merkezde 13 lira, mahallelerde ise 12 liraya düşürüldü.

16 ilçede hizmet bedeli, merkezde 5 liradan 3 liraya, köylerde 5 liradan 2 liraya düşürüyor.

Ankara genelinde bulunan mandıralarda da su ve atıksu bedelini yüzde 50 oranında düşürek, 6,80 liradan 3,40 liraya indiriliyor.

İndirimler, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak.

 

AA

Etiketler: su indirim, su, ankara
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