  • 30 NISAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.046
    EURO 4.89
  • BIST 105481.07
    ALTIN 170.923
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da son bir haftada 35 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Ankara'da son bir haftada 35 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Ankara'da geçen hafta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 101 zanlıdan 35'i tutuklandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada son bir haftada 35 uyuşturucu zanlısı tutuklandı

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 23-29 Nisan'da gerçekleştirdikleri uyuşturucu operasyonlarında, 11 kilo 953 gram esrar, 2 kilo 886 gram eroin, 54 gram kokain, 261 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 13 gram bonzai sentetik uyuşturucu, 27 gram afyon sakızı, 21 kök kenevir ile 11 bin 969 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı oldukları iddiasıyla 99, bulundurma ve benzer suçlardan ise 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Gözaltına alınan zanlılardan 35'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda 5 hassas terazi, 2 uyuşturucu düzeneği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 40 bin 870 liraya el koyuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, uyuşturucu, operasyon, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER