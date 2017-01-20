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Ankara'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde taksiye ateş açılması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

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Ankarada silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde taksiye ateş açılması sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı. Olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, S.E'nin kullandığı 06 T 7203 plakalı taksiye İmam Ali Sultan Caddesi 706. Sokak'ta seyir halindeyken bir otomobilden ateş açıldı.

Saldırıda hafif yaralanan S.E, taksisiyle hızla olay yerinden kaçarken araçta bulunan B.Ç. (25) ve D.İ'nin de vurulduğunu fark etti.

S.E'nin Türközü Caddesi girişinde yol kenarına aracını park ederek çevredekilerden yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, 13 kurşunun isabet ettiği taksinin arka koltuğunda oturan B.Ç'nin öldüğünü belirledi. Ağır yaralanan D.İ, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. S.E. ise olay yerinde ayakta tedavi edildikten sonra ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Olay yerine gelen B.Ç'nin annesi ve yakınlarının bir süre ağladığı görüldü.

Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda bölgede operasyon başlatan polis ekipleri, saldırganların kaçtığı iddia edilen 06 DH 3479 plakalı otomobili Dereboyu Caddesi'nde terk edilmiş buldu.

Araçta inceleme yapan ekipler, çevredeki araştırmalarının ardından şüpheli iki kişiyi gözaltına aldı. AA

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