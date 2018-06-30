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Ankara'da silah kaçakçılığı operasyonu

Ankara Çankırı Caddesi'nde bir av bayisine düzenlenen operasyonda ruhsatsız 58 uzun namlulu tüfek ele geçirildi.

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Ankarada silah kaçakçılığı operasyonu

Altındağ Çankırı Caddesi'ndeki bir av bayisinde ruhsatsız uzun namlulu silah satıldığı ihbarı üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bağlı Yunus timleri harekete geçti.

Av bayisine düzenlenen operasyonda, 58 pompalı ve av tüfeği tabir edilen uzun namlulu silah, 239 çeşitli çap ve ebatta mermi ve 11 satışı yasak av tüfeği aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan dükkan sahibi R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Polis ekipleri, bu bayiden ruhsatsız silah alan kişileri araştırıyor.

Ülke genelinde son yıllarda gerçekleşen yaralama ve cinayet olaylarında çok sayıda ruhsatsız av tüfeği ve pompalı tüfek kullanılmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: silah kaçakçılığı, operasyon, ankara
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