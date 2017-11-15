  • 15 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Ankara'da silah imalathanesi olarak kullanılan eve operasyon

Ankara'da silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenlendi.

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Ankarada silah imalathanesi olarak kullanılan eve operasyon

Ankara'da Çankaya ilçesi İlker Mahallesi'nde silah imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen bir ev Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alındı.

Operasyonda, namlu kısımları değiştirilerek kurusıkıdan gerçek silaha dönüştürülen, değişik marka ve çapta çok sayıda tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi, 3 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 1 havalı tüfek ile değiştirme işleminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

İmalathane olarak kullanılan evin sahibi olduğu belirlenen Şükrü K. ise gözaltına alındı.

Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: tüfek, silah imalathanesi, silah, mermi, ankara
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