  • 24 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.883
    EURO 5.717
  • BIST 92272.65
    ALTIN 192.827
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar, otomobillerin üzerine devrildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

Ankara'da bir süre etkili olan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı mahalle ve sokaklarda fırtına nedeniyle park halindeki arabaların üstüne devrilen ağaçlar hasara yol açtı. Bazı inşaatlardaki malzemelerin sokağa dökülmesi de paniğe neden oldu.

Görgü tanığı Lemuret Metin, Özveren Sokak'taki iş yerinde çalışırken şiddetli bir ses duyduğunu söyledi.

Sokağa çıktığında ağacın arabaların üstüne devrildiğini gördüğünü anlatan Metin, yaralı olup olmadığını kontrol ettikten sonra ekiplere haber verdiklerini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: yağış, rüzgar, otomobil, ankara, ağaç
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER