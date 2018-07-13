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Ankara'da sahte fatura operasyonu

Ankara'da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda yaklaşık 2,5 milyar TL değerinde sahte fatura ele geçirildi.

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Ankarada sahte fatura operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar mektubu üzerine Ankara'da sahte fatura düzenleyen Mali Müşavir E.B.'yi teknik takibe aldı. 

Polis ekiplerinin takibi sonucu, E.B.'nin başkaları adına çok sayıda paravan şirket kurup yönettiğini ve bu firmalarda da sahte kimlikle birlikte sahte belgeler kullandığını tespit etti.

Sahte faturayla birlikte boş faturalar bulundu

Bunun üzerine harekete geçen ekipleri, şüphelinin Esatoğlu Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, şüphelinin iş yerinde olmadığı tespit edilirken, işyerinde yapılan arama çalışmaları sonucunda çok sayıda sahte fatura ile birlikte boş fatura ele geçirildi. 

2.5 milyar TL değerinde sahte fatura ele geçirildi 

Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, şüphelinin 20 farklı firmada iş yaptığı belirlendi. Öte yandan ele geçirilen sahte faturalarda yapılan incelemelerde naylon faturaların değerinin yaklaşık 2.5 milyar TL olduğu belirlendi.
 
 
Ekipler tarafından iş yerinde bulunamayan E.B.'nin şehir dışında olduğu tespit edilirken, polis ekiplerinin arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

Etiketler: sahte fatura, naylon fatura, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ankara
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