Ankara'da sağanak yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara Altındağ'da Çankırı Caddesi üzerinden Dışkapı istikametinde seyreden otomobil, sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Kadri A.'ya çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride düşen Kadri A., Ulus istikametine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı taksinin altında kaldı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kadri A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadri A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA