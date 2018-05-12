  • 12 MAYIS 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.315
    EURO 5.157
  • BIST 101852.48
    ALTIN 182.791
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da sağanak yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da sağanak yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara'da otomobilin çarptığı yaya, karşı şeritte seyreden taksinin altında kaldı. Hastaneye kaldırılan yaya, hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada sağanak yağmur kazayı beraberinde getirdi: 1 ölü, 1 yaralı

Ankara Altındağ'da Çankırı Caddesi üzerinden Dışkapı istikametinde seyreden otomobil, sağanak yağmur nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Kadri A.'ya çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride düşen Kadri A., Ulus istikametine seyir halindeki Ahmet Y.'nin kullandığı taksinin altında kaldı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Kadri A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kadri A. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: kaza, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER