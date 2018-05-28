Ankara'da sağanak yağış ve dolu hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Ankara için ani yağış uyarısının ardından kent merkezinde etkisini gösteren kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve dolu, su baskınlarına neden oldu. Dolu yağışından bazı arabalar hasar gördü.

Dolu ve kuvvetli sağanak yağış merkez ilçeler Çankaya, Mamak ve Keçiören'de etkili oldu.

Önceki yağışta araçta mahsur kalanların belediye ekiplerince kurtarıldığı Akay Altgeçidi'ni yine su bastı. Belediye ekipleri müdahale ederek olası bir su seviyesinin yükselmesini engelledi.

Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollarda, su birikintilerinin tahliyesi için rögar kapakları açıldı.

Su birikintisi nedeniyle arıza yapan bazı araçlar, itilerek yol kenarına çekildi.

Yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Bazı vatandaşlar, suların tahliyesi sırasında belediye ekiplerine yardım etti.

Kaynak: DHA, İHA