Ankara'da sağanak ve dolu etkili oldu

Başkent sokaklarında yoğun yağış nedeniyle sel olurken, bazı ilçelerde dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Gölbaşı'da yağan dolu sokakları beyaza bürüdü, görüntüler kış günlerini aratmadı.

Öğleden sonra etkili olan sağanak ve dolu, caddelerde sele neden oldu.

Yağıştan en çok yine Mamak Boğaziçi Mahallesi etkilendi.

Etkili olan aşırı yağış, su baskını ve mahsur kalmalara neden oldu. Alt geçit ve tünellerde su birikti.

Atatürk Bulvarı üzerindeki Bakanlıklar alt geçidinde, araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar araç üzerine çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Kaynak: AA, İHA