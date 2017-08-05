  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Ankara'da sağanak taşkına neden oldu

Ankara'da sağanak taşkına neden oldu

Ankara-Samsun karayolunun Ortaköy mevkisinden geçen Kantar deresi, sağanak nedeniyle taştı.

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Ankarada sağanak taşkına neden oldu

Alınan bilgiye göre, kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak Ankara-Samsun karayolunda seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

Sağanak nedeniyle Ortaköy mevkisinden geçen Kantar deresi taşarken, Samsun istikameti kısmen trafiğe kapandı.

Otobüs, kamyon ve tırlar geçişlerde zorlanırken, otomobiller ise alternatif yollara yönlendiriliyor.

Yol üzerinde bulunan bazı kafe, düğün salonu, benzinlik ve lokanta gibi işyerleri de sağanaktan etkilendi.

Öte yandan, suda mahsur kalan araçlara müdahale için gelen bir itfaiye aracı da çamura saplandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Etiketler: taşkın, Ankara-Samsun karayolu
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