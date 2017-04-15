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Ankara'da polise silahlı saldırı

Ankara'da asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

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Ankarada polise silahlı saldırı

Ankara'da asayiş uygulaması yapan polis ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Kale Mahallesi Çay Sokağı'nda uygulama yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ateş açan şüpheliler daha sonra kaçtı.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube ve Özel Harekat polisleri, ara sokaklara gizlendiği bilgisine ulaştıkları saldırganları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

Dar sokaklardan oluşan mahallenin giriş ve çıkışlarını kapatan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri sorguladı.

Olay yeri inceleme ekipleri de saldırının gerçekleştiği sokakta delil arama çalışması yaptı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon sürüyor. 

Etiketler: ankara, polise saldırı
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