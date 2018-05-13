Ankara’da polis ekiplerine silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Aktaş Mahallesi Şehit Talip Yener Caddesi'nde devriye gezen emniyet güçleri şüphe üzerine 06 T 3504 plakalı taksiyi durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu taksiden polis ekiplerine silahla ateş açıldı.

Kovalamacanın ardından taksiden inen 3 şüpheli ateş açarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdi.

Olay yerine gelen özel harekat polisi, başta saldırının yaşandığı cadde olmak üzere zırhlı araçlarla bölgede güvenlik önlemi aldı.

Diğer emniyet görevlileri ise boş mermi kovanlarını toplayarak delil çalışması yaptı.

Kaçan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor

Kaynak: AA