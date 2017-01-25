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Ankara'da polis ekibine ateş açıldı

Altındağ ilçesinde yıkım çalışmasında görevli polislere otomatik silahlarla ateş edildi.

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Ankarada polis ekibine ateş açıldı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, yıkım çalışmasında görevli polislere otomatik silahlarla ateş açıldı. Yaralananın bulunmadığı olayda, kaçan 3 şüpheli girdikleri evde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Altındağ Caddesi'nde kentsel dönüşüm kapsamında süren yıkım çalışmalarında görevli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine otomatik silahlarla ateş açıldı. Saldırıda yaralanan olmadı.

Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Saldırının ardından yaya olarak kaçan 3 şüpheli, Kale Mahallesi Ceylan Sokağı'nda girdikleri evde çevik kuvvet ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Bölgede güvenlik önlemlerinin artırılmasının ardından yıkım çalışmalarına devam edildi.

 

Etiketler: son dakika, polis ekibi, ankara, altındağ
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