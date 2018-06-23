Ankara'da PKK operasyonu: 11 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 24 Haziran'daki seçimler öncesi ve sırasında provokatif eylem hazırlığında olduğu belirlenen 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 11'i Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekipleri tarafından ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin provokatif eylem konusunda kişi ve gruplara yönelik yönlendirme yaptıkları da belirlendi.

Gözaltına alınan zanlıların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

