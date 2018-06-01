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Ankara'da PKK operasyonu: 10 gözaltı

Ankara'da PKK'ya yardımda bulundukları ve örgütün sosyal medya üzerinden propagandasını yaptıkları belirlenen örgüt üyesi 11 kişiden 10'u gözaltına alındı.

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Ankarada PKK operasyonu: 10 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyadan "PKK/KCK propagandası, devlet büyüklerine hakaret, Türkiye Cumhuriyeti devletini küçük düşürücü, halkı devlete karşı kin ve düşmanlığa sevk edici" paylaşımlar yaptıkları, örgüte üye oldukları ve yardımda bulundukları tespit edilen 11 kişi hakkında soruşturma başlattı. 

Ankara TEM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından haklarında yakalama kararı bulunan zanlılardan 10'u sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlıların işlemleri devam ediyor. 

Kaynak: AA 

Etiketler: PKK, ankara
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