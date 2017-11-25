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Buradasınız : » » Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Başkentte Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Merkezi organizesinde düzenlenen Alparslan Türkeş’in anma programı dolayısıyla 26 Kasım Pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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Ankarada pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara'da düzenlenecek Alparslan Türkeş’i anma programı dolayısıyla 26 Kasım Pazar günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Saat 05.00’ten itibaren program sona erene kadar kapatılacak yollar şöyle;

"Alparslan Türkeş Caddesi (TOBB Üniversitesi köprü altı ile Alparslan Türkeş Meydanı arası ve açılan cadde ve sokaklar), Alpaslan Türkeş Meydanı ile Mevlana Bulvarı’na giriş ve çıkış yan varyantları, saat 07.30’dan itibaren program sona erene kadar, Bahriye Üçok Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, Dögol Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, Beşevler Cahar Dudayev Meydanı ile açılan cadde ve sokaklar, Anadolu Meydanı ile açılan cadde ve sokaklar, Anıt Caddesi ile açılan cadde ve sokaklar, Gençlik Caddesi (Anıt Caddesi kesişiminden Akdeniz Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Kazım Karabekir Caddesi (Anadolu Meydanı’ndan İstanbul Caddesi kesişimine kadar açılan cadde ve sokaklar), Gar kavşağı yan varyantları ile Ulaştırma Kavşağı yan varyantları."

 

Etiketler: ankara kapalı yollar, trafik
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