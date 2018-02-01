  • 01 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

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Ankara'da patlama

Ankara Çukurambar'daki Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün kazan dairesinde doğalgaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

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Ankara Çukurambar'da saat 20.05 sularında bir patlama meydana geldi.

Doğalgaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlamanın 17 katlı Anadolu İhtisas Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde olduğu belirlendi. Patlamanın ardından vergi dairesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı. 

Ankara Valisi Ercan Topaca olay yerinde incelemelerde bulundu. Topaca, patlama sırasında binanın boş olduğunu ve polisin olay yerinde inceleme yaptığını söyledi.

 

 

 

Ayrıntılar geliyor...

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