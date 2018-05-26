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Ankara'da partililerin bayrak asma kavgası: 5 yaralı, 1 gözaltı

Ankara Valiliği, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda iki parti taraftarları arasında meydana gelen silahlı kavgada, 5 kişinin yaralandığını ve 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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Ankarada partililerin bayrak asma kavgası: 5 yaralı, 1 gözaltı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, 1071 Malazgirt Bulvarı'nda bugün saat 01.35 sıralarında silahlı kavga olduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye giden polis ekiplerinin olayı kontrol altına almasından sonra soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda yapılan tespitlere yer verilen açıklamada, "Tartışma, Milliyetçi Hareket Partisi mensupları tarafından asılan bayrakların 2 kişi tarafından asıldığı yerden indirilmesi ile başladı. Milliyetçi Hareket Partisi taraftarları olay yerine geri gelerek bayrakları indiren kişilere müdahale etti. Daha sonra Saadet Partisi taraftarlarının içinde bulunduğu 4 aracın olay yerine gelmesi ile tartışma büyüdü. Bu sırada Saadet Partisi taraftarları içinde bulunan Mehmet Fethi Öztürk kendisine ait tabanca ile havaya ateş açtı" denildi.

Polisin olaya müdahale ederek tarafları ayırdığı belirtilen açıklamada, Mehmet Fethi Öztürk'ün de aralarında bulunduğu yaralı 5 kişinin hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

Açıklamada, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla haklarında adli işlem başlatılan 5 kişiden 4'ünün ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

Olayda silah kullandığı tespit edilen ve hakkında Cumhuriyet Savcılığı tarafından gözaltına alınma talimatı verilen Mehmet Fethi Öztürk'ün hastanedeki tedavisinin tamamlanmasından sonra mevcutlu olarak adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: valiliği, parti, kavga, bayrak asma, ankara
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