Ankara'da park halindeki 6 araç alev aldı

Ankara'da park halindeyken alev alan mazot yüklü kamyonet ile aynı noktada bulunan 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Söğütözü Mahallesi'nde CHP Genel Merkezi karşısındaki bir inşaat firması şantiyesine ait otoparkta bulunan mazot yüklü kamyonet alev aldı. Elektrik kaçağı nedeniyle alev aldığı belirtilen kamyonet ile otoparkta bulunan 6 araç daha yandı.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede paniğe neden olan yangına müdahale etti. Vatandaşları bölgeden uzaklaştıran ekipler, yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.