  • 28 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 25º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.568
    EURO 4.203
  • BIST 102114.09
    ALTIN 147.294
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da park halindeki 6 araç alev aldı

Ankara'da park halindeki 6 araç alev aldı

Ankara'da park halindeyken alev alan mazot yüklü kamyonet ile aynı noktada bulunan 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada park halindeki 6 araç alev aldı

Ankara'da park halindeyken alev alan mazot yüklü kamyonet ile aynı noktada bulunan 6 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Söğütözü Mahallesi'nde CHP Genel Merkezi karşısındaki bir inşaat firması şantiyesine ait otoparkta bulunan mazot yüklü kamyonet alev aldı. Elektrik kaçağı nedeniyle alev aldığı belirtilen kamyonet ile otoparkta bulunan 6 araç daha yandı.

Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, çevrede paniğe neden olan yangına müdahale etti. Vatandaşları bölgeden uzaklaştıran ekipler, yangını söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Etiketler: ankara, araç yangını
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER