Ankara'da otoparklar artık 1 TL

Zabıta ekipleri, Büyükşehir Belediyesi'ne ait tüm otoparklara, tarife değişikliğiyle ilgili bilgilendirme pankartları astı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 12 Mart 2018 tarih ve 332 no'lu kararı gereği, otopark tarifesi artık 1 saate kadar ücretsiz, 1-24 saat arasında ise 1 TL olacak.

12 Mart'ta, Başkan Mustafa Tuna yönetimindeki Belediye Meclisi toplantısında Başkanlık Yazısı ile gelen, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü, ASKİ Genel Müdürlüğü ile birlikte veya ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait şirketler ile bunların iştiraklerine ait Ankara mücavir alan sınırları içinde bulunan, çalıştırılan veya kiraya verilen yol boyu otoparklar, açık otoparklar, çok katlı otoparklar ve kapalı tüm otoparklarda trafik akışını rahatlatmak, vatandaşlarımızı otopark alışkanlığına sevk etmek için tüm otoparklarda ücret tarifesinin 1 saate kadar ücretsiz, 1 saatten sonra 24 saat 1 TL olarak uygulanacaktır" şeklindeki gündem maddesi, oylanarak karara bağlanmıştı.

Kaynak: İHA