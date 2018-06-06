Ankara'da otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Selda Var idaresindeki 34 TF 0504 plakalı otomobil, Ovalılar Kavşağı'ndaki kırmızı ışıkta bekleyen ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 BLP 88 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobil sürücüsü Selda Var ile aynı araçta bulunan annesi Hatice Ulusal olay yerinde yaşamını yitirdi.

Otomobildeki Selda Var'ın çocukları 8 yaşındaki Derin ve 6 yaşındaki Deniz Var yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Derin Var, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Deniz Var ise, ilk müdahalenin ardından Gazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri, incelemenin ardından morga gönderildi.

Kaynak: AA