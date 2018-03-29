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Ankara'da oto sanayi sitesinde yangın

Ankara'da İskitler Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangında 6 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

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Ankarada oto sanayi sitesinde yangın

Konya-Samsun yolu Turgut Özal Bulvarı'da otomobil lastiği satışı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, Atakan Caddesi'nde lastik satış ve tamiri yapılan 5 iş yerine daha sıçradı.

Olay yerine giden çok sayıda itfaiye ekibi, alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın sırasında çıkan yoğun duman, zaman zaman rüzgarın da etkisiyle Konya-Samsun yolunun Akköprü istikametinde ulaşımı olumsuz etkiledi.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren mücadelesi sonucu söndürülen yangın sonrası, 6 iş yerinde büyük çapta hasar meydana geldi.

İş yerlerindeki çok sayıda lastik ve otomobil malzemesi yandı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: yangın, İskitler Oto Sanayi Sitesi, ankara
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