  • 02 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Ankara'da okulda civa zehirlenmesi

Ankara'da bir lisede civayla oynayan öğrenciler fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

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Ankarada okulda civa zehirlenmesi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Aktaş Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde bazı öğrenciler, okullarının yakınındaki metruk bir binada buldukları bir miktar civayı alarak okula döndü.

Okul kantininde ve sınıflarda civayla oynayan öğrenciler, okulda görevli bazı öğretmenler ile kantin ve sınıflarda temizlik yapan hizmetliler bir süre sonra fenalaştı.

Durumun fark edilmesi üzerine okula çağrılan sağlık ekipleri, ilk incelemelerde civadan zehirlendikleri belirlenen 16 öğrenci, 5 öğretmen ve 3 hizmetliyi olay yerinde yapılan müdahalelerin ardından, çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis ekiplerinin de geldiği okulda bulunan diğer öğrenciler ve idari personel tahliye edilirken, okul geçici süreyle kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, civa zehirlenmesi
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