Ankara'da narkotik operasyonunda 31 tutuklama

Ankara'da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 18-24 Haziran tarihleri arasında uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 27 olaya müdahale edildi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 1 kilo 295 gram esrar, 1 kilo 728 gram eroin, 71 gram kokain, 78 sentetik uyuşturucu hap, 39 sentetik hap, 65 gram sentetik uyuşturucu, 86 gram skunk, 2 tabanca, 2 şarjör, 6 tabanca fişeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 13 bin 690 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 82 zanlıdan 31'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Şüphelilerden 50'si hakkında "uyuşturucu imal etme ve ticaretini yapma", 29'u hakkında "uyuşturucu kullanma veya bulundurmak" 3'ü hakkında ise diğer suçlardan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA