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Ankara'da MİT destekli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile yapılan ortak çalışma sonucu, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ'nün hücre evine operasyon düzenleyerek, 4 zanlıyı gözaltına aldı.

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Ankarada MİT destekli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

FETÖ üyesi oldukları gerekçesiyle aranan zanlıların yakalanması amacıyla Keçiören'de FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak bilinen ikamet ile özel etüt eğitim merkezine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, FETÖ üyesi S.A.K., S.S.K. ve R.A. yakalandı.

Zanlılardan S.A.K.'nin aynı ilçedeki bir özel etüt eğitim merkezinde öğretmen olarak çalıştığı belirlendi.

Aynı eğitim merkezinde öğretmen olarak çalışan ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen M.A. da ekiplerce gözaltına alındı.

Hücre evindeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: mit, FETÖ operasyonu, fetö, ankara
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