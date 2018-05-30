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Ankara'da kuvvetli sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara'da kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bala ilçesine bağlı Yöreli Mahallesi'nde sele kapılan bir vatandaş hayatını kaybetti.

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Ankarada kuvvetli sağanak: 1 kişi hayatını kaybetti

Ankara genelinde etkili olan yoğun sağanak nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi.

Ankara Valiliği, il genelinde etkili olan sağanakta meydana gelen can kaybı ve zarara ilişkin bilgi verdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bala ilçesi Yöreli Mahallesi'nde sel sularına kapılan Naciye Çalışkan, hayatını kaybetti.

Etimesgut, Yenimahalle, Gölbaşı ve Çankaya ilçelerinde ise 51 iş yeri/ konut, 9 araç, 3 yol/alt geçit zarar gördü.

Ayrıca, Polatlı İlçesi Özyurt Mahallesi'ndeki 6 mevsimlik işçi çadırında mahsur kalan 35 tarım işçisi kurtarıldı. Adatoprakpınar, Sinanlı, Özyurt ve Türktaciri mahallelerinde ise tarımsal alanlarda hasar meydana geldi.

Kaynak: AA

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