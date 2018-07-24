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Ankara'da kumar operasyonu: 60 gözaltı

Ankara Sincan'da, bir binanın bahçesinde tombala oynatıldığı ihbarı üzerine polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 60 zanlı yakalandı.

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Ankarada kumar operasyonu: 60 gözaltı

Ankara Yenikent'te kumar oynatıldığı ihbarı üzerine Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Aldığı istihbaratları değerlendiren emniyet ekipleri, Zir Vadisi'nde bahçe içerisindeki bir binada tombala oynatıldığını tespit etti.

Adresin jandarma sorumluluk bölgesinde yer alması nedeniyle düzenlenen ortaklaşa operasyonda, bina çevresinde gözcü olarak görevlendirilen 3 kişi gözaltına alındı.

Daha sonra binaya giren ekipler, tombala oynayan ve oynatan 57 kişiyi yakaladı.

Operasyonda, tombala kartları ve makinesine el konuldu. Zanlılar hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.  

Kaynak: AA

Etiketler: ankara, kumar operasyonu
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