Ankara'da korkutan yangın

Ankara’da bir binanın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ve polisi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Çankaya’nın Kızılay Mahallesi'nde bulunan Dr. Mediha Eldem Sokak'ta, 6 katlı binanın giriş katındaki dairede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Söndürme çalışmaları sırasında duman binayı sararken bir sağlık ekibi de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.