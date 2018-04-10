Ankara'da köpek çiftliğine polis baskını

Filiz İ. ile görüşen Sincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadının Çoğlu Mahallesi'ndeki bir köpek çiftliğinde zorla alıkonulduğunu söylemesi üzerine adrese baskın düzenledi.

Çiftlik evinde polisleri karşısında gören 28 yaşındaki Ahmet Y. elindeki pompalı tüfeği doğrultarak direnmeye çalışırken, yanında bulunan 32 yaşındaki Ersin T. ile Afganistan uyruklu olduğunu belirten Abdülmennan isimli kişi de ekiplere mukavemet etti.

5 kilogram esrar bulundu

Bunun üzerine üç kişi zor kullanılarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda yoğurt ve turşu kutularına gizlenen yaklaşık 5 kilogram esrar ile bir pompalı tüfek, bir ruhsatsız tabanca ve bir kurusıkı tabanca ile bu silahlara ait mermiler bulundu.

Şüpheliler hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, polise silahla mukavemet, uyuşturucu madde imalatı ve bulundurma" suçlamalarıyla adli işlem başlatıldı.

Polisleri görünce kaçtılar

Bu arada, ekiplerin soruşturma kapsamında aradığı siber suçlar ve uyuşturucudan sabıkalı 25 yaşındaki Eyüp K. ile hırsızlık ve uyuşturucudan sabıkası olan 23 yaşındaki Emre B., Etimesgut ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde polisleri görünce kaçmaya başladı.

Sincan-Etimesgut tren yolu üzerinde kovalamaca sonucu yakalanan iki kişi gözaltına alınırken, Eyüp K'nin üzerinde bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Sorguları devam eden şüphelilerle ilgili "kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak"tan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA