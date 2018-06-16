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Ankara'da kontrolden çıkan otomobil belediye aracına çarptı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobilin belediye temizlik aracına arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

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Ankarada kontrolden çıkan otomobil belediye aracına çarptı

Ankara'da sabaha karşı meydana gelen kazada Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametine giden Serdal Aydın'ın idaresindeki  otomobil, hızını alamayıp yolda temizlik çalışması yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı görevlisi Fatih Kara'nın yönetimindeki araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta sıkışan otomobil sürücüsü Aydın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Aydın'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Çarpma etkisiyle araç kullanılmaz hale gelirken, kaza nedeniyle yol kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

Kaynak: AA

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