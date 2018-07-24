  • 24 TEMMUZ 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.77
    EURO 5.58
  • BIST 94839.39
    ALTIN 187.716
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Ankara'da kontrolden çıkan araç köprü ayağına çarptı: 4 ölü

Ankara'da kontrolden çıkan araç köprü ayağına çarptı: 4 ölü

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, yol üzerindeki köprü ayağına çarptı. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Ankarada kontrolden çıkan araç köprü ayağına çarptı: 4 ölü

Ankara Mamak'ta meydana gelen kazada içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sevkedilen çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekibi araç içinde sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı. 

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: mamak, kaza, ankara
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER