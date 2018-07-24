Ankara'da kontrolden çıkan araç köprü ayağına çarptı: 4 ölü

Ankara Mamak'ta meydana gelen kazada içinde 4 kişinin bulunduğu otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol üzerindeki köprünün ayağına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle araç hurdaya dönerken, olay yerine sevkedilen çok sayıda jandarma, polis ve itfaiye ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekibi araç içinde sıkışan ve hayatını kaybettiği belirlenen 4 kişiyi uzun uğraşlar sonucu otomobilden çıkarttı.

Olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA