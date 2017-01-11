Ankara'da kar ulaşımı felç etti

Ankara'da etkili olan sulu kar yağışı ve soğuk, ulaşımı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar tarafından 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan trafik kazalarına ilişkin ihbar sayısı 168'i buldu.

Edinilen bilgiye göre, dün sabah 08.00'den bu sabah 08.00'e kadar 155 Polis İmdat Hattı'na yapılan 168 ihbarın 85'ine trafik ekipleri müdahale etti. Diğer kazalarda ise sürücüler kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenledi.

Ekiplerin müdahale ettiği 85 kazadan 17'si yaralanmayla sonuçlandı. Bu kazalarda yaralanan 21 kişi hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazalara yaklaşık 200 araç karıştı.

"Sulu kar, tuzların akmasına yol açtı"

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesinin, 832 aracı ve 3 bin personeliyle gece gündüz verdiği karla mücadele çalışması da sürüyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, başkentte sabaha kadar yer yer karla karışık devam eden yağış, tuzlama çalışmalarını sekteye uğrattı. Gece boyunca sürdürülen çalışmalara rağmen sulu kar yağışı, yerlere dökülen tuzların akmasına neden oldu. Yollarda tuz kalmayınca, sabah 06.00'dan itibaren oluşan don ve gizli buzlanma başkent trafiğini aksattı.

Sabah saatlerinde oluşan buzlanmaya karşı Büyükşehir Belediyesi 832 araç ve çok sayıda personeliyle mücadeleyi hızlandırdı. Çalışmalara rağmen, yollarda oluşan gizli buzlanma çok sayıda trafik kazasını da beraberinde getirdi.