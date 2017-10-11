Ankara'da kaçak zayıflama hapı operasyonu

Sağlık Bakanlığınca satışı yasaklanan ve "biber hapı" olarak tabir edilen 82 bin 764 kaçak zayıflama hapı ele geçirdi, bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, ölüme sebebiyet verdiği için yasaklanan kaçak zayıflama haplarının satışının yapıldığını belirleyen polis ekipleri harekete geçti.
Hapları sattığı tespit edilen Ahmet Eren C'yi takibe alan Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, Yenimahalle ilçesi Mohaç Sokağı'nda şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada 82 bin 764 kaçak zayıflama hapı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Eren C. tutuklanarak cezaevine gönderildi.