Ankara'da kaçak sigara çetesine operasyon: 7 gözaltı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakcılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu, başkent sokaklarında kaçak sigara satışı yapan 11 kişilik çete tespit edildi.

Polis ekipleri çeteyi teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan takip sonucu bu sabah Ankara'da 8, Batman'da 1 olmak üzere 9 adrese eş zamanlı operasyonda düzenlendi.

Operasyonda çete lideri olduğu belirlenen C.C. ile birlikte, B.B., M.U., İ.Y., M.S., V.Y. ve İ.C. olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 2 kişinin cezaevinde olduğu, firari 2 kişinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Operasyonda 51 bin 920 paket kaçak sigara ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA