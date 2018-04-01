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Buradasınız : » » Ankara’da kablo hırsızlarına operasyon: 12 tutuklama

Ankara’da kablo hırsızlarına operasyon: 12 tutuklama

Devlet kurumlarına ait inşaatlardan enerji kablosu çalan kişilere karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

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Ankarada kablo hırsızlarına operasyon: 12 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, özellikle devlet inşaatlarından enerji kablosu çalan hırsızlık çetesine yönelik, Ankara ve Manisa'da eş zamanlı "Kirpi Operasyonu" düzenledi.

Operasyonlarda, Ankara başta olmak üzere, Manisa, İzmir ve Karabük'teki 12 hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 18 şüpheli eylemlerini yakınları adına aldıkları otomobillerle gerçekleştirdikleri tespit edildi.

Şüphelilerden O.S., C.K. ve Ş.K.'nin çalıntı malzemeleri satın alanları ve diğer şüphelileri organize ettikleri belirlendi.

380 kilogram kablo bulundu

Çete üyelerinin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda, 8 demir kesme makası, LCD televizyon, hızar testere, taşlama makinesi, hilti, matkap, şarjlı matkap, şüphelilerin iş makinelerinden akaryakıt çalarken kullandıkları su pompası, 3 rulo kablo, çeşitli anahtar takımları ele geçirildi. Şüphelilerden C.K.'nin iş yerinde ise yaklaşık 380 kilogram kablo bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Devlete 500 bin lira zarar verdiler

Öte yandan, şüphelilerin yüklü miktarda kablo hırsızlığı ile devlete verdikleri zararın 500 bin lira olduğu belirlenirken, çalma ve satın alma işlemlerini planlı şekilde gerçekleştirdikleri, kablonun yanı sıra para edebilecek mazot, inşaat malzemesi, elektronik eşya gibi malzemeleri de çaldıkları anlaşıldı.

Kirpi yakalayıp yemişler

Ekiplerin teknik takipleri sonucu, çete üyelerinin kirpi avcılığı da yaptıkları ve yakaladıkları kirpileri yedikleri belirlendi.

Kaynak: AA

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