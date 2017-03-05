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Ankara'da işçilerin kaldığı yer alev alev yandı

Ankara'da bir inşaat alanında işçilerin kaldığı yapıda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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Ankarada işçilerin kaldığı yer alev alev yandı

Başkentte bir inşaat alanında işçilerin kaldığı yapıda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Yenimahalle Tazminat Caddesi'nde bulunan bir inşaat alanında işçilerin kullandığı yapılarda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü.

Yangında işçilerin yatakhane ve yaşam alanı olarak kullandığı yapılar tamamen yanarak, kullanılamaz hale geldi.

Şantiyede bulunan görgü tanığı bir işçi, yangın başladığı sırada herkesin birbirine haber vererek, şantiye alanını boşalttıklarını belirtti.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Etiketler: ankara, Başkent, ankara yangın
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