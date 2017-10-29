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Ankara'da işçi servisi devrildi: 28 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı.

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Ankarada işçi servisi devrildi: 28 yaralı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu 28 kişi yaralandı.

Aldığı işçileri Çayırhan Mahallesi'ndeki özel bir firmaya ait maden işletmesine taşıyan Hüseyin Teke idaresindeki 06 NDH 05 plakalı otobüs, Beypazarı-Çayırhan D-140 karayolunun Başağaç Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Kazada, otobüste bulunan 35 kişiden 28'i çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralı işçiler, olay yerine gelen ambulanslar ve sivil araçlarla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, maden ocağı yetkilileri de yaralıların durumunu öğrenmek için hastaneye geldi.

Kaynak: AA

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