Ankara'da iş makinesi devrildi: 1'i ağır 3 kişi yaralı

Keçiören Atapark Mahallesi Mehtap Sokak'taki yokuştan aşağı inen Ankara Büyükşehir Belediyesine ait greyder, 1348. Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Büyük bir gürültüyle devrilen greyder yolun alt kısmındaki 1350. Sokak'ta üç katlı bir binaya çarpmadan birkaç metre kala durması olası bir faciayı önledi.

Olay anında evlerinde oturan vatandaşlar duydukları büyük gürültü ve hissettikleri sarsıntıyla yerlerinden fırladı.

Pencereden dışarı bakan bina sakinleri evlerinin hemen dibinde devrilen greyderi görünce büyük bir panik yaşadı.

Hemen dışarı çıkan apartman sakinleri greyderin kabininde yaralılar olduğunu görünce 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine gelen ilk yardım ekipleri kimlikleri henüz belirlenemeyen greyder sürücüsü ile yanında bulunan iki kişiyi ambulansla hastaneye sevk etti.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA