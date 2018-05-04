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Buradasınız : » » Ankara'da inşaat alanında unutulan dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara'da inşaat alanında unutulan dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Ankara Altındağ'da inşaat alanında işçilerin unuttuğu dinamit, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında infilak etti. İş makinesinin operatörü öldü, 3 kişi yaralandı.

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Ankarada inşaat alanında unutulan dinamit patladı: 1 ölü, 3 yaralı

Altındağ ilçesi Gültepe Caddesi'ndeki bir inşaat alanında, iş makinesiyle yapılan temel kazısı sırasında patlama meydana geldi.

Patlamada, ismi henüz öğrenilemeyen iş makinesinin operatörü hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polis ekipleri alanda geniş güvenlik önlemi alırken, bomba imha uzmanları da olay yerinde incelemeler yaptı.

İnşaat alanında dün gece kayaları parçalamak için dinamit kullanıldığı, işçilerin unuttuğu dinamitin de patlamaya neden olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: dinamit, ankara, altındağ
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