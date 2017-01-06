  • 06 OCAK 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı
  • DOLAR 3.62
    EURO 3.835
  • BIST 76799.19
    ALTIN 137.033
Buradasınız : » » Ankara'da iki zincirleme trafik kazası

Ankara'da iki zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Çubuk ilçesinde birbirine yakın noktalarda meydana gelen iki ayrı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Ankarada iki zincirleme trafik kazası
Alınan bilgiye göre, Ankara-Çubuk karayolu Güldarpı Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle Mustafa Aktaş yönetimindeki 06 AU 3132 plakalı otomobil, Şenel Solak idaresindeki 34 HL 8333 plakalı, Murat Sünker'in kullandığı 06 FE 3544 plakalı, Selma Koçak yönetimindeki 06 DF 8785 plakalı ve Atilla Aydın idaresindeki 06 AB 8920 plakalı otomobiller çarpıştı.
 
Kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 500 metre gerisinde de 10 aracın karıştığı bir başka zincirleme trafik kazası oluştu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile polis ekibi sevk edildi.
 
Her iki kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
 
Trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı karayolunda belediye ekipleri de tuzlama çalışması yürütüyor.
 
Etiketler: ankara, çubuk, zincirleme kaza
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER