Ankara'da iki zincirleme trafik kazası

Alınan bilgiye göre, Ankara-Çubuk karayolu Güldarpı Kavşağı'nda buzlanma nedeniyle Mustafa Aktaş yönetimindeki 06 AU 3132 plakalı otomobil, Şenel Solak idaresindeki 34 HL 8333 plakalı, Murat Sünker'in kullandığı 06 FE 3544 plakalı, Selma Koçak yönetimindeki 06 DF 8785 plakalı ve Atilla Aydın idaresindeki 06 AB 8920 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kazanın meydana geldiği yerin yaklaşık 500 metre gerisinde de 10 aracın karıştığı bir başka zincirleme trafik kazası oluştu. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis ambulansı ile polis ekibi sevk edildi.

Her iki kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin bir süre tek şeritten sağlandığı karayolunda belediye ekipleri de tuzlama çalışması yürütüyor.