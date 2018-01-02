Ankara'da iki kahvehaneye ateş açıldı

Ankara'nın Mamak ilçesinde otomobille bir kahvehanenin önüne gelen kar maskeli 3 kişi, kahvehaneye rastgele ateş açmaya başladı.

Karşı taraftan da ateş açılınca çatışma çıktı. Olayda ismi henüz belirlenemeyen 1 kişi hayatını kaybetti.

Kahvehanede bulunan 3 kişi ile çatışmanın ortasında kalan 1 kişi yaralandı. Zanlılar kayıplara karıştı.

Başkent'te bir diğer saldırı ise Altındağ'da kimliği belirsiz zanlıların ilk önce kahvehanenin camlarına ateş etmesiyle gerçekleşti.

Daha sonra da mekanı ateşe verdiler. Görgü tanıklarının 3-4 kişi olduğunu söylediği zanlılar ortadan kaybolurken, itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Polis olayların birbiriyle bağlantısını ve kaçan zanlıları araştırıyor.

Kaynak: TRT Haber