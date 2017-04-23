Ankara'da iki darbe davası daha başlıyor

FETÖ'nün darbe girişiminde Haymana'da darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen 7 polis ile darbe girişiminde yer aldıkları iddia edilen 22 asker hakim karşısına çıkacak.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğünde darbecilere direnmek isteyen polisleri engelledikleri öne sürülen 7 polisin yargılanmasına yarın, darbe teşebbüsünde yer aldıkları iddia edilen Kara Kuvvetleri Komutanlığı Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri (MEBS) Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığından 22 askerin yargılanmasına da 26 Nisan Çarşamba günü başlanacak.

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davalarda sanıklar, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Polisler Eyüp Sami Duran, Hacı Ülger, İhsan Taha Demirci, Serdal Bilgin, Talip Çolak, Tuncay Avcı ve Seyit Ahmet Duman'ın sanık olduğu davada, Emniyet Genel Müdürlüğü ile 65. Hükümet "mağdur" olarak bulunuyor.

İddianamede, olay tarihinde Haymana İlçe Emniyet Müdürü olan Bilgin ile diğer sanıkların, darbeye direnmek isteyen polisleri engelledikleri kaydedildi.

Silah dolabının kilitlenerek polislere uzun namlulu silah ve çelik yelek dağıtılmasının engellendiği anlatılan iddianamede, dağıtılan uzun namlulu silahların toplatıldığı, bu şekilde darbecilerin yapabileceği saldırılara karşı direnişin engellenmeye çalışıldığı aktarıldı.

Diğer darbe girişimi davası

Kara Kuvvetleri Komutanlığı MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı personeli hakkındaki darbe girişimi davasında da Okan Bakaç, Onurhan Bıyık, Günburak Yalçınsoy, Hami Keskin, Emre Kıymacı, Ekrem Turgut, Harun Durmuş, Eyyüp Argun, Emrullah Kaçmaz, Burak Can Keskin, Burhanettin Kaya, Harun Arslan, Mehmet Rıdvan Bulut, Sinan Esendere, Davut Güllüçayır, Adem Can, Birkan Kılıççeken, Mustafa Admiş, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Koca, Cem Yalçınkaya ve Nazmi Tanrıkulu yargılanacak.

İddianamede sanıklardan Bakaç'ın, darbe teşebbüsünden birkaç gün önce, 186 astsubay kursiyerin, haberleşmek için kurdukları "Emir Komuta Zinciri" adlı WhatsApp grubundan "Ankara genelinde kim kiminle kalıyor, özel aracı olanlar bilgilerini göndersin, bu bilgiler tabur komutanı olan Kurmay Yarbay Metin Bilgici tarafından isteniyor." mesajı gönderdiği bildirildi.

Darbe girişimi günü, sanıklardan Bilgici'nin saat 21.30 sıralarında makamına geçtiği, ilerleyen saatlerde bazı subaylar ile kursiyerlerin onun yanında görüldüğü kaydedilen iddianamede, Bilgici'nin 3 sayfalık isim listesi vererek bazı sanıklardan, işaretlenenleri telefonla çağırmalarını istediği belirtildi.

Sanıkların, bazı asker ve kursiyerlerle ilerleyen saatlerde nizamiyeden çıktıkları, kimilerinin direnen vatandaşların dikkatini çekmemek için sivil araçlarla Akıncı Üssü'ne gittikleri anlatılan iddianamede, üst rütbeli komutanların Bilgici ve Güllüçayır'a telefonla ulaşmaya çalıştığı, Bilgici'nin aramalara kayıtsız kaldığı, Güllüçayır'ın ise yaptıklarının kanunsuz olduğu ve hemen geri dönmelerinin söylenmesi üzerine Bakaç ve 18 astsubay kursiyerle gece kışlaya döndüğü ifade edildi.

İddianamede, Akıncı Üssü'ne giden kursiyerlerden 17'sinin 16 Temmuz sabahı, 16'sının ise öğleden sonra kışlaya geldiği aktarılarak, olaylara karıştıkları belirlenen personelin, darbe gecesinden itibaren Merkez Komutanlığına teslim edildiği, Akıncı Üssü'ne giden kursiyer teğmenler hakkındaki soruşturmanın ayrıldığı belirtildi.

Sanıklardan Tanrıkulu'nun, olay gecesi, bütün bölüğe, darbe girişimi olduğunu, verilen emir 'halka ateş açmak' dahi olsa uyulması gerektiğini, uymayanların istiklal mahkemelerinde idam cezasına çarptırılacaklarını söylediği vurgulanan iddianamede, sanık Bilgici'nin de 15 Temmuz'da silahlığa gelerek silah ve mühimmat hakkında bilgi aldığına işaret edildi.

Tümgeneral Altunsoy'un beyanı

İddianamede ifadesi aktarılan Tümgeneral Ersun Altunsoy, astlarının hareketliliği bildirmesi üzerine saat 21.50 sıralarında kışlaya geldiğini, Genelkurmay'dan gönderilen darbe mesajlarının kendisine verildiğini, mesajlara göz attıktan sonra "Böyle kanunsuz iş olmaz. Kışlada hiç kimse yerinden kıpırdamayacak. Nizamiyelerden giriş çıkış olmayacak." dediğini anlattı.