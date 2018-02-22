Ankara'da hurda araçların yeni adresi belli oldu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesince çevre kirliliğine neden olan, trafik akışını olumsuz etkileyen ve yakıt tasarrufunu engelleyen hurda niteliğindeki araçlar teslim alınmaya başlandı. Bu sayede başkent trafiğinin rahatlaması ve hava kirliliğinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Malzeme Temin Şube Müdürlüğü bünyesinde Etimesgut'ta bulunan hurda araç merkezine bugüne kadar 1997 model ve daha eski motorlu 668 hurda araç teslim edildi.

Söküm işlemleri tamamlanan 344 hurda araç MKEK'ye teslim edildi. İşlemleri devam eden 324 araç ise daha sonra teslim edilecek.

Öte yandan, 31 Aralık 2018'e kadar kayıt, tescil işlemlerini tamamlayan ve teslim eden hurda araç sahipleri, motorlu taşıtlar vergisi ve gecikme zammı ile vergi cezalarından muaf tutulacak. Hurda araçlarını teslim eden araç sahipleri ise 31 Aralık 2016'ya kadar tescil plakasına kesilen idari para cezalarını da ödemeyecek.

Trafik tescil kuruluşundan belge alınacak

Araç sahipleri, 1997 model ve daha eski motorlu taşıtlarını Ankara Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak teslim edebilecek. Belediyenin işlemleri başlatılabilmesi için mükelleflerin, herhangi bir Trafik Tescil Kuruluşuna müracaat ederek ilgili madde hükmünden yararlanabileceklerine dair belge alacak.

Sürücülerin belgeyi aldıktan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri ve Malzeme Temin Şube Müdürlüğünün "0312 507 25 16" ve "0312 507 26 49" numaralı telefonundan randevu almaları, hurda araçların belirtilen adrese teslim etmeleri gerekiyor.