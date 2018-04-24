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Ankara'da hırsızlık çetesi çökertildi: 8 tutuklama

Ankara'da düzenlenen operasyonda çökertilen hırsızlık çetesinin elebaşı "Kaz" lakaplı zanlının da aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

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Ankarada hırsızlık çetesi çökertildi: 8 tutuklama

Şubat ve nisan aylarında Ankara'da meydana gelen 24 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 18 şüphelinin kimliğini tespit etti.

Yürütülen çalışmalar sonucu şüphelilerden ikisinin başka olaylardan dolayı tutuklu bulunduğu belirlendi.

Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, çalıntı olduğu belirlenen 8 televizyon, 2 dizüstü bilgisayar, 3 tablet, 20 cep telefonu ve hat, 16 kol saati, çok sayıda takı malzemesi, 1 şarjör içerisinde 9 adet 7,65 milimetre mermi, 1 ses kayıt cihazı, 1 madalya, 1 kurusıkı tabanca, 1 kolye, başkası adına düzenlenmiş nüfus cüzdanı ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Şüphelilerin pencere demirlerini kırarak içeri girdikleri, çaldıkları 300 bin lira değerindeki malları V.Y. ve E.A. aracılığıyla değerinin altında elden çıkardıkları öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden, aralarında çete elebaşı "Kaz" lakaplı E.E'nin de bulunduğu 8'i sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: operasyonu, kaz, hırsızlık çetesi, ankara
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