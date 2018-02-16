Ankara'da hafif ticari araç tıra çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Çubuk ilçesinden şehir merkezi yönüne giden hafif ticari araç, Yenice Mahallesi mevkisinde tıra arkadan çarptı.
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü ile beraberindeki eşi Canan Yaz, kızları Satınur Işık ve torunları Nilda Nur Işık hayatını kaybetti, 4 yaşındaki torunları İsa Emir Işık yaralandı.
İsa Emir, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.
Hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise incelemelerin ardından Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü Demir polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA