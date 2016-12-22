Ankara'da FETÖ/PDY soruşturmasında fezleke tamamlandı

Çubuk Cumhuriyet Başsavcı Ömer Faruk Yıldırım tarafından hazırlanan ve 31 klasörden oluşan 231 sayfalık fezleke, ceza mahkemesi bulunmaması nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, örgütün Çubuk yapılanmasının büyük ölçüde deşifre edildiğini söyledi.

FETÖ/PDY’ye yönelik ilk soruşturmanın, 2015 yılında başlatıldığını ve 15 Temmuz'daki darbe girişiminin arından hızlandırıldığını aktaran Yıldırım, "FETÖ/PDY’ye yönelik hazırlanan fezlekenin içeriğini 2010 yılından sonra Çubuk’ta faaliyette bulunan örgüt liderleri, üyeleri, eğitim kurumlarının bağlı bulunduğu Özel Baraj Eğitim Kurumları Ltd. Şirketi’nin ortakları, yöneticileri, öğretmenleri, personelleri, örgütün mütevelli heyeti ile finansal destekte bulunan diğer şahıslar oluşmaktadır." dedi.

78 şüpheliden 24'üne tutuklama

Soruşturma kapsamında 78 şüpheliden 24’ünün tutuklandığını, 51’inin adli kontrol şartıyla salındığını ve 3 şüpheli hakkında yakalama emri bulunduğunu aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Örgüt liderleri hakkında Türk Ceza Kanununun (TCK) ilgili maddeleri kapsamında, 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs', ‘Silahlı terör örgütünü yönetmek', ‘Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçlarından diğer şahıslar hakkında ise 'Silahlı terör örgütüne üye olma', ‘Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından cezalandırılması istemiyle dava açılması yönünde talepte bulunuldu. Ayrıca bir diğer soruşturma kapsamında Emniyet teşkilatı ve Milli Eğitim başta olmak üzere kamu kurumlarında açığa alınan 100 kişi hakkında da fezleke hazırlandı."

Yıldırım, halihazırda 49 soruşturma evrakının bulunduğunu sözlerine ekledi.