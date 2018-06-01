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Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 30 gözaltı

Ankara'da FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, aralarında örgütün gizli sorumlularının da bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı.

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Ankarada FETÖnün hücre evlerine operasyon: 30 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün gizli sorumlularının saklandığı ve "hücre evi" olarak bilinen yaklaşık 30 adrese sabaha karşı operasyon düzenlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 43 zanlıdan 30'u yakalandı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda sahte kimlikler, örgütsel dijital malzeme ve bir miktar paranın yanı sıra pet şişeler içinde çok sayıda "okunmuş su" ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar arasında "mahrem imamlar" ile "talebe ve bölge sorumlularının" da bulunduğu öğrenildi.

Operasyonun devam ettiği ve gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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