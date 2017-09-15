Ankara'da FETÖ'den 71 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, MEB'de ise 8 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında, kapatılan eğitim kurumlarında görev yapan 63, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan 8 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.