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Ankara'da FETÖ soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Hazine Müsteşarlığının eski çalışanı 5 kişi ile ihraç edilen bir polis memuru tutuklandı

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Ankarada FETÖ soruşturmasında 6 kişi tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, daha önce Hazine Müsteşarlığında çalışan 5 kişi ile ihraç edilen bir polis memuru tutuklandı.
 
Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 7 eski Hazine Müsteşarlığı çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.
 
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden biri serbest bırakılırken, 6'sı tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
 
Hakimlikçe sorgulanan zanlılardan 5'i tutuklandı, biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 
Şüphelilerin kanun hükmünde kararname ile kurumdan ihraç edildiği belirtildi. Geçmişte daire başkanlığı ve uzman kadrosunda bulunanların da arasında yer aldığı şüphelilerin cep telefonlarında, FETÖ üyelerinin kullandığı "ByLock" programının yüklü olduğu kaydedildi.
 
Öte yandan, KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan bir polis memuru da, polis eşliğinde getirildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA
Etiketler: fetö, bylock
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